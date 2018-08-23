Крестьяне Тернопольщины готовят облаву на «чупакабру»

Тернополь, Украина, , 02:21 — REGNUM Жители села Матвеевцы Тернопольской области устроят 23 августа облаву на неизвестное животное, которое выпило кровь у восьми овец, сообщило 22 августа издание «Обозреватель».

Украинские СМИ рассказали о странном случае, произошедшем в ночь на 21 августа. В открытом загоне фермер обнаружил восемь мертвых обескровленных овец. Туши остались целыми, но на шеях и ногах животных были обнаружены парные отверстия. Рядом с убитыми овцами были следы, напоминающие волчьи или собачьи.

«Вчера получили лицензию на отстрел волков, лисиц и бродячих псов. Завтра будем с охотниками угодья прочесывать», — заявил начальник отдела Кременецкого лесного хозяйства Сергей Косичук.

Издание отмечает, что из всех возможных версий случившегося наиболее правдоподобной является злая шутка кого-то из недругов фермера.

Напомним, ранее подобный случай произошел в Аргентине. Жертвами неизвестного кровопийцы стало стадо коров.

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