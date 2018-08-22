У побережья США произошло землетрясение магнитудой 6,2

Вашингтон, , 23:59 — REGNUM Землетрясение магнитудой 6,2 произошло 22 августа побережья американского штата Орегон, сообщает Геологическая служба США (USGS).

Как уточняется, эпицентр землетрясения находился в 265 километрах северо-западнее населённого пункта Бандон. Очаг подземных толчков залегал на глубине более 10 километров.

Информации о возможных пострадавших и разрушениях на данный момент не поступало. Угроза цунами после землетрясения не объявлялась.

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