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У побережья США произошло землетрясение магнитудой 6,2

Происшествия

Информации о пострадавших в результате землетрясения не поступало

Вашингтон, 22 августа 2018, 23:59 — REGNUM  Землетрясение магнитудой 6,2 произошло 22 августа побережья американского штата Орегон, сообщает Геологическая служба США (USGS).

Как уточняется, эпицентр землетрясения находился в 265 километрах северо-западнее населённого пункта Бандон. Очаг подземных толчков залегал на глубине более 10 километров.

Информации о возможных пострадавших и разрушениях на данный момент не поступало. Угроза цунами после землетрясения не объявлялась.

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Землетрясения
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