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В Великобритании произошёл пожар на нефтеперерабатывающем заводе

Происшествия

ЧП произошло на предприятии Essar Oil UK

В Великобритании произошёл пожар на нефтеперерабатывающем заводе
skeezy
Пожарный

Честер, Великобритания, 22 августа 2018, 20:57 — REGNUM  Пожар на нефтеперерабатывающем заводе произошёл 22 августа на северо-западе Великобритании, передаёт телерадиокомпания Би-би-си.

Кака сообщается, ЧП произошло на предприятии компании Essar Oil UK, расположенном в графстве Чешир, которое производит порядка 16% всего моторного топлива в Соединённом Королевстве.

В связи с пожаром с территории завода были эвакуированы сотни работников. По предварительным данным, пострадавших в результате инцидента нет.

Причины произошедшего в настоящее время выясняются.

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