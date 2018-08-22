В ДТП с маршруткой в Нижнем Новгороде погиб 90-летний велосипедист

Нижний Новгород, , 19:59 — REGNUM Под колесами маршрутного такси в Нижнем Новгороде погиб 90-летний велосипедист. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном управлении ГИБДД.

По данным ведомства, ДТП произошло вечером в Автозаводском районе. Водитель автобуса ПАЗ 32 054, который двигался по маршруту №301 совершил наезд на велосипедиста, который двигался по краю проезжей части.

В результате происшествия велосипедист 1928 года рождения получил травмы, не совместимые с жизнью.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, в декабре 2017 года предыдущий мэр города Елизавета Солонченко сообщила, что начались работы по разработке нормативов для создания велодорожек. Она отмечала, что велоинфраструктура необходима городу, но важно понимать, что ее создание требует серьезной подготовки

Концепция развития велоинфраструктуры Нижнего Новгорода предполагает создание пяти маршрутов. Основная часть велодорожек будет располагаться по берегам рек. Последним этапом реализации проекта станет сеть дорог для велосипедов в центре Нижнего Новгорода, а также парковочные зоны для велосипедистов.

В рамках подготовки города к чемпионату мира по футболу появился новый велосипедный маршрут — от Нижневолжской набережной через Канавинский мост и Волжскую набережную до берега Мещерского озера. Протяженность маршрута — около 10 км.