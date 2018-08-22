В США пассажирский самолёт экстренно сел из-за проблем с гидравликой

Дженкинсвилл, США, , 19:31 — REGNUM Самолёт авиакомпании Spirit Airlines с 225 пассажирами на борту совершил экстренную посадку в американском штате Флорида из-за проблем с гидравлической системой, передаёт 22 августа местный телеканал WJXT.

Как сообщается, авиалайнер Airbus 320 выполнял рейс из Нью-Джерси в Форт-Лодердейл. Из-за технических проблем экипажу воздушного судна пришлось отклониться от курса и совершить посадку в аэропорту Джексонвилла.

Отмечается, что в результате инцидента никто не пострадал. Пассажиры рейса были отправлены в пункт назначения другим бортом. По факту произошедшего в настоящее время проводится расследование.