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В США пассажирский самолёт экстренно сел из-за проблем с гидравликой

Происшествия

На борту авиалайнера находились 225 пассажиров

Дженкинсвилл, США, 22 августа 2018, 19:31 — REGNUM  Самолёт авиакомпании Spirit Airlines с 225 пассажирами на борту совершил экстренную посадку в американском штате Флорида из-за проблем с гидравлической системой, передаёт 22 августа местный телеканал WJXT.

Как сообщается, авиалайнер Airbus 320 выполнял рейс из Нью-Джерси в Форт-Лодердейл. Из-за технических проблем экипажу воздушного судна пришлось отклониться от курса и совершить посадку в аэропорту Джексонвилла.

Отмечается, что в результате инцидента никто не пострадал. Пассажиры рейса были отправлены в пункт назначения другим бортом. По факту произошедшего в настоящее время проводится расследование.

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Авиапроисшествия
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