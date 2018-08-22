Начальник колонии в Самарской области задержан за получение взятки

Самара, , 19:04 — REGNUM В Самарской области начальник одного из исправительных учреждений задержан по подозрению в получении взятки в особо крупном размере, сообщили 22 августа в пресс-службе регионального управления Федеральной службы исполнения наказаний.

По информации ведомства, подозреваемый был задержан в рамках совместной операции сотрудников отдела собственной безопасности ФСИН и регионального управления ФСБ России.

Согласно оперативным данным, начальник колонии пытался получить взятку от родственников осуждённых, взамен обещав инициировать процесс их условно-досрочного освобождения.

Сообщается, что материалы в отношении подозреваемого будут переданы в следственные органы.