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Начальник колонии в Самарской области задержан за получение взятки

Происшествия

Руководитель исправительного учреждения пытался получить взятку от родственников осуждённых

Самара, 22 августа 2018, 19:04 — REGNUM  В Самарской области начальник одного из исправительных учреждений задержан по подозрению в получении взятки в особо крупном размере, сообщили 22 августа в пресс-службе регионального управления Федеральной службы исполнения наказаний.

По информации ведомства, подозреваемый был задержан в рамках совместной операции сотрудников отдела собственной безопасности ФСИН и регионального управления ФСБ России.

Согласно оперативным данным, начальник колонии пытался получить взятку от родственников осуждённых, взамен обещав инициировать процесс их условно-досрочного освобождения.

Сообщается, что материалы в отношении подозреваемого будут переданы в следственные органы.

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