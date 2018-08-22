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Молния ударила в двух альпинистов на Эльбрусе

Происшествия

К пострадавшим направлена группа спасателей

Молния ударила в двух альпинистов на Эльбрусе
FelixMittermeier
Молния

Нальчик, 22 августа 2018, 18:50 — REGNUM  Два альпиниста пострадали в результате удара молнии во время восхождения на Эльбрус. Об этом сообщили 22 августа в управлении МЧС России по Кабардино-Балкарии.

По информации ведомства, инцидент произошёл, когда альпинисты находились на высоте 4200 и 4300 метров.

К месту происшествия направлена группа спасателей Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда МЧС.

По предварительным данным, один из пострадавших находится в тяжёлом состоянии, другой — в состоянии средней тяжести.

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