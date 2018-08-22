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В индийском Кашмире произошло резонансное политическое убийство

Происшествия

От рук экстремистов погиб один из лидеров правящей партии

Нью-Дели, 22 августа 2018, 18:43 — REGNUM  В индийском Кашмире в результате покушения экстремистов убит один из руководителей правящей партии Индии «Бхаратия джаната парти» (БДП) Шабир Ахмат Бхат, прибывший на празднование мусульманского религиозного праздника Курбан-Байрам, сообщает 22 августа Синьхуа со ссылкой на местные СМИ.

В полиции сообщили, что погибший «был похищен и убит — предположительно боевиками, — когда он возвращался домой из столицы Кашмира Шринагара».

На данный момент ни одна из экстремистских организаций не взяла за себя ответственности за преступление. Президент БДП Амит Шах в своем заявлении по поводу трагедии назвал это политическое убийство «актом трусости», неспособным «помешать молодежи Кашмира выбрать себе лучшее будущее».

Шабир Ахмад Бхат стал третьим с начала 2018 года членом руководства БДП, погибшим от рук террористов.

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