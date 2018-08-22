СМИ: дело «банды ФСБ» из Тюмени вышло на финишную прямую

Тюмень, , 18:43 — REGNUM Завершилось следствие по делу «банды ФСБ», которая действовала в Тюменской области с 2008 по 2016 год. Пять фигурантов обвиняются в убийствах, разбойных нападениях, хулиганстве и похищении людей, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на источник в Главном военном следственном управлении.

Как полагает следствие, в состав «банды ФСБ» входит бывший сотрудник отдела по сопровождению оперативных мероприятий (ОСОМ) УФСБ по Тюменской области, работавший с ОСОМ тренер по самбо, снайпер, покончивший с собой в следственном изоляторе, сотрудник полиции, который в розыске и некий безработный. Один из подследственных перед людьми и законом не ответит, так как был найден мёртвым в камере СИЗО. В следственном изоляторе в Москве находятся пятеро фигурантов, и скоро они приступят к ознакомлению с материалами дела.

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На сайте Главного военного следственного управления на протяжении всего следствия, отсутствовал даже намёк на данное уголовное дело. Информация об аресте силовиков стала появляться с июля 2017 года. До публикации в СМИ СКР и ФСБ не подтверждали ни факт ареста, ни факт возбуждения уголовного дела.

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«Разглашать материалы дела никто не будет, так как в ходе следствия были даны соответствующие подписки»,— приводит «Коммерсантъ» слова своего источника.

Предполагается, что они с 2008 по 2016 год занимались разбойными нападениями на теневых обнальщиков. Также они переодевали гастарбайтеров — выходцев из стран СНГ — в деловые костюмы, а потом их на глазах у предпринимателей расстреливали в целях устрашения, и те безропотно отдавали дань. Вышли на банду тюменские правоохранители после серии убийств таксистов, которые пропадали вместе с автомобилями. Как выяснилось. машины использовались для преступных вылазок «оборотней в погонах». Хищение сейфа с деньгами и ложное минирование ресторана ничто по сравнению с остальными преступными деяниями банды.

После ареста активных участников банды в УФСБ России по Тюменской области сменилось руководство.

Подтверждением того, что дело «банды ФСБ» существует и расследуется, стало публичное обращение одного из фигурантов, тренера по самбо Александра К., к президенту России Владимиру Путину. Подозреваемый сообщил прессе о якобы фабрикации дела против него.

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