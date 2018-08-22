В центре Калуги ликвидировали пожар в отделении «Почты России»

Калуга, , 18:11 — REGNUM В Калуге 22 августа произошел пожар в помещении почтового отделения на улице Ленина, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в Главного управлении МЧС России по Калужской области.

По предварительной версии, причиной возгорания стал недостаток конструкции электрооборудования. В ходе пожара было повреждено имущество, обуглена стена и закопчено помещение. На месте происшествия работает инспектор Госпожарнадзора.

Между тем, по информации УФПС Калужской области с 10 августа 2018 года в этом почтовом отделении ведутся строительные работы. После того, как произошло короткое замыкание, очаг возгорания был ликвидирован рабочими с помощью огнетушителей. В результате инцидента никто не пострадал, происшествие не отразилось на обслуживании клиентов

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Калуге пожилой мужчина получил ожоги в отделении «Почты России». ЧП произошло в калужском почтовом отделении в переулке Пестеля, 19, По словам очевидцев этого происшествия, калужанин около 60 лет зашел в отделение связи, сел в углу за столик и начал заполнять бланки. Затем произошла яркая вспышка, и пожилой посетитель загорелся. Мужчина с ожогами 90% кожи был срочно доставлен в калужскую больницу скорой медицинской помощи. Других пострадавших от пожара в почтовом отделении не оказалось.

Впрочем, представитель полиции категорически опровергает версию ряда СМИ о том, что пенсионер намеренно совершил акт самосожжения, предварительно облившись из канистры горючей жидкостью.

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