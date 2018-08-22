В Петербурге возбуждено дело на «нового Чкалова»

Санкт-Петербург, , 17:18 — REGNUM В Петербурге возбуждено уголовное дело в отношении пилота вертолета, который 10 августа пролетел под мостом Западного скоростного диаметра (ЗСД) над Финским заливом. Это событие зафиксировали очевидцы, их сообщения в соцсетях и СМИ вызвали общественный резонанс.

Дело возбуждено органами СКР на транспорте по статье 267.1 УК РФ («Действия, угрожающие безопасной эксплуатации транспортных средств»). Максимальное наказание — до двух лет лишения свободы.

Как предполагается, полет под автомобильным путепроводом и между опор вантового моста через Петровский канал (устье рек Малая Нева и Малая Невка) был совершен на легком вертолете Gazelle SA-0682G из хулиганских побуждений.

Вертолет прошел под мостом по направлению к Финскому заливу на высоте не более 25 метров, при установленном минимуме высоты полета для этого места в 900 метров.

Как считает следствие, эти действия создали угрозу как автомобилям и людям, находящимся в них, так и пассажирам экскурсионных судов. Расследование уголовного дела продолжается.

Ранее сообщалось, что пилот не выходил на связь с наземными службами, возможно, у него даже не было разрешения на вылет.

Телеканал «Санкт-Петербург» ранее опросил очевидцев хулиганской выходки. «Людей было, на самом деле, много, и водного транспорта было очень много, летел он достаточно низко», — рассказала одна из свидетельниц опасного полета.

«Такие вертолеты выполнены из композитных материалов, из пластика, и по сути дела это бомба — граната Ф1. В случае, когда он начинает разваливаться, он раскалывается на очень много острых осколков, которыми все, кто рядом находится будут, поражены этими элементами, я уж не говорю про лопасти», — цитировал телеканал слова заслуженного пилота России, вертолетчика Вадима Базыкина.

Как известно, в 1928 году советский военный летчик Валерий Чкалов пролетел на истребителе под Троицким мостом над Невой, за что был наказан командованием.