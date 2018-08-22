В Бердске экс-сотрудниц ПФР осудили за хищение денег сирот и пенсионеров

Бердск, Новосибирская область, , 16:42 — REGNUM В Бердске сегодня, 22 августа, вынесен приговор суда в отношении двух бывших сотрудниц управления Пенсионного фонда РФ за мошенничество — присвоение денег сирот и умерших пенсионеров, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Как отметили в Бердском городском суде Новосибирской области, уголовное дело в отношении главного специалиста-эксперта отдела выплаты пенсий ПФР в городе Бердске Гришиной О. и начальника отдела выплаты пенсии Телешовой А. поступило 10 августа.

Гришина обвинялась в совершении десяти эпизодов преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 159 УК РФ («Мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, в крупном размере»), Телешова проходила по тем же эпизодам и статье, но ещё и как организатор (ч. 3 ст. 33, ч. 3 ст. 159 УК РФ).

«Действиями Гришиной О., Телешовой А. причинён ущерб отделению Пенсионного фонда России по Новосибирской области на общую сумму 284 212,41 руб. Гришина О. обвиняется в совершении мошенничества, то есть хищении чужого имущества путём обмана, с использованием своего служебного положения. Телешова А. обвиняется в организации мошенничества, то есть хищении чужого имущества путём обмана, с использованием своего служебного положения», — уточнили в суде.

Как пишет «Курьер. Среда. Бердск», в ходе следствия выяснилось, что «сначала Гришина и Телешова воровали по 16 тыс. рублей, потом их аппетиты выросли до 40 тыс». Гособвинитель попросила суд назначить каждой наказание в виде трёх лет лишения свободы условно. С обвинением подсудимые согласились полностью.

В итоге, учитывая, что Гришина и Телешова возместили ущерб, и смягчающие обстоятельства (у Гришиной на момент преступления имелся несовершеннолетний ребёнок и болел муж), суд назначил Телешовой наказание в виде трёх лет лишения свободы условно с испытательным сроком два года и 10 месяцев. Гришину приговорили к двум годам и 10 месяцам лишения свободы тоже условно с испытательным сроком 2,5 года.