В Ульяновске осуждена ОПГ, организовавшая каналы нелегальной миграции

Ульяновск, , 16:26 — REGNUM В Ульяновской области завершились судебные разбирательства в сфере миграции. Одно из резонансных дел касается преступной группы, которая занималась фиктивной постановкой на учёт иностранных граждан, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Прокуратура Засвияжского района Ульяновска опротестовала «мягкий» приговор членам преступной группы, которая организовала каналы нелегальной миграции. В состав ОПГ входили три человека. По данным надзорного ведомства, они занимались фиктивной постановкой на учёт иностранцев, приехавших в целях трудоустройства в областной центр.

«В результате незаконных действий с июня по октябрь 2015 года в квартирах ряда домов в Ульяновске, а также поселках Новосельдинский, Цильна и Зеленая Роща были поставлены на миграционный учёт по месту пребывания 66 граждан Узбекистана, Таджикистан и других стран», — говорится в сообщении ведомства.

Организатор преступной группы приговорен к 4,5 годам колонии общего режима со штрафом в размере 50 тысяч рублей, его подельники получили 1,5 года и 2,5 года лишения свободы условно со штрафами в размере 15 тыс. и 25 тыс. рублей. Гособвинение требовало реального осуждения всех фигурантов уголовного дела с более длительными сроками. Поэтому в настоящее время решается вопрос о принесении апелляционного представления.

За фиктивную постановку на учёт гражданина Армении перед судом предстанет житель Тереньгульского района.

«Незаконно оформив уведомление о прибытии иностранца, он способствовал направлению документов в специализированное подразделение регионального управления МВД. В результате в марте-июне 2018 года в жилище злоумышленника числился мигрант, который был поставлен на учёт по месту пребывания. При этом, как пояснил мужчина, реальное местонахождение данного лица ему не известно», — сообщают в прокуратуре региона.

Под уголовное преследование попал и бывший старший инспектор отдела миграционного контроля управления по вопросам миграции регионального УМВД. По данным прокуратуры, в августе 2017 года в ходе рейда на территории складов в Ульяновске он обнаружил гражданина Узбекистана, который трудился подсобным рабочим по уходу за домашней птицей. При проверке выяснилось, что о заключении трудового договора не был уведомлен уполномоченный территориальный орган, что является административным правонарушением.

Согласно материалам прокуратуры, злоумышленник потребовал через общего знакомого от владельца склада незаконной передачи ему взятки за непривлечение предпринимателя к ответственности. Суд признал его виновным во взяточничестве и назначил 600 тыс. рублей штрафа при размере взятки в 55 тыс. рублей. На данный приговор будет принесено апелляционное представление.