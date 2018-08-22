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На границе Казахстана и Киргизии произошло землетрясение

Происшествия

Эпицентр толчков находился на глубине 5 км

На границе Казахстана и Киргизии произошло землетрясение
Джеймс Тиссо. Землетрясение. Между 1886 и 1894

Алма-Ата, Казахстан, 22 августа 2018, 16:27 — REGNUM  В 493 км к юго-западу от Алма-Аты на границе Казахстана и Киргизии было зафиксировано землетрясение магнитудой 4,4, передает 22 августа телеканал «Хабар 24».

Землетрясение было зафиксировано 22 августа в 14:00 по местному времени (11:00 по Москве) сетью сейсмических станций. Эпицентр толчков находился на глубине 5 км.

Как сообщало ИА REGNUM, утром 9 августа 2017 года в Алма-Ате произошло землетрясение силой 4 балла. Это стало самым сильным землетрясением в городе за последние четыре года.

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Землетрясения
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