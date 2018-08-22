В Самаре автомобиль сбил четверых на трамвайной остановке

Самара, , 16:13 — REGNUM В Самаре легковой автомобиль выехал на трамвайную остановку, расположенную посередине дороги. В результате происшествия пострадали четверо человек: двое женщин, мужчина и пятилетняя девочка, сообщили ИА REGNUM в управлении МВД по Самарской области.

По предварительным данным, водитель автомобиля — 24-летняя женщина — не справилась с управлением и допустила выезд на остановку.

Все пострадавшие госпитализированы с травмами различной степени тяжести.

В настоящее время на месте происшествия работают сотрудники правоохранительных органов с целью установления всех обстоятельств инцидента. По факту ДТП проводится проверка, по итогам которой будет принято процессуальное решение.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, на прошлой неделе в Смоленске в результате столкновения автомобиль выехал на посадочную площадку общественного транспорта. При этом были сбиты две женщины, одна из которых после осмотра отпущена домой.

Водитель авто и одна из пострадавших госпитализированы.