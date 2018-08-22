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Напавший на полицейский участок в Барселоне оказался не исламистом

Происшествия

Вероятно, на преступление выходца из Алжира толкнула личная драма

Барселона, Испания, 22 августа 2018, 15:33 — REGNUM  Полиция Каталонии квалифицировала нападение на полицейский участок в Барселоне 20 августа как теракт, однако следователям удалось выяснить личные мотивы нападавшего Абдельвахаба Таиба, пишет газета El País 22 августа.

29-летний выходец из Алжира Абдельвахаб Таиб никогда не числился в списках потенциально опасных исламистов и не был связан с организованной преступностью. Его супруга на допросе заявила, что, вероятно, Таиб женился на ней только ради вида на жительство в Испании.

Кроме того, в последние месяцы совместной жизни она выяснила, что Таиб — гомосексуалист. Он испугался возможного разоблачения в мусульманской общине и позора. За неделю до нападения на полицейский участок супруга инициировала бракоразводный процесс, а Таиб начал демонстрировать суицидальные намерения. При обыске в его доме не было обнаружено ни оружия, ни взрывчатых веществ. Пара проживала в 150 м от полицейского участка.

Как сообщало ИА REGNUM, 20 августа Абдельвахаб Таиб ворвался в полицейский участок с ножом, крича «Аллаху акбар!». Он отказался бросить оружие и был застрелен полицейскими.

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Террористические атаки исламистских экстремистов
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