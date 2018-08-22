На Сахалине возбудили дело после ранения 11-месячной девочки

Оха, Сахалинская область, , 15:24 — REGNUM Следователи возбудили уголовное дело по факту поступления в одну из больниц города Оха в Сахалинской области 11-месячной девочки с множественными колотыми ранениями грудной клетки, сообщает 22 августа пресс-служба регионального следственного управления СКР.

Сейчас следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего, назначены судебные экспертизы и допрашиваются свидетели.

В ходе следствия будет дана оценка действиям контролирующих органов, а также правовая оценка действиям родителей ребенка.

Напомним, утром 22 августа младенца доставили в реанимацию Охинской центральной районной больницы с множественными ранениями. В местных СМИ сообщалось, что девочку мог поранить пятилетний старший брат.

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