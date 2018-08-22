На Урале подростка, забившего до смерти инвалида, отправили под арест

Берёзовский, Свердловская область, , 15:25 — REGNUM В Свердловской области Берёзовский городской суд изменил меру пресечения одному из подростков, обвиняемому в умышленном нанесении тяжких телесных повреждений 20-летнему местному жителю, который скончался от полученных травм. Суд удовлетворил ходатайство следственных органов и отправил обвиняемого под арест, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

На данный момент суд рассматривает ходатайство СКР об ужесточении меры пресечения ещё для одного фигуранта уголовного дела.

Напомним, что в рассмотрении ходатайства в отношении ещё одного участника расправы объявлен перерыв до завтра, 23 августа.

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Как сообщало ИА REGNUM, 9 августа 2018 года в Берёзовском группа подростков из четырёх парней от 14 до 16 лет и девушки 13 лет заманили в гаражный массив по улице Исакова 20-летнего парня, у которого была инвалидность. Там они начали над ним издеваться, а затем забили ногами до смерти. При этом девушка снимала процесс на видео, а затем выложила записи в интернете.

Тело погибшего было найдено 10 августа, а 11 августа было возбуждено уголовное дело по подозрению в умышленном нанесении тяжких телесных повреждений, повлекших смерть потерпевшего. Все подростки были задержаны, но арестовали только одного, у которого ранее уже была судимость. Остальных отпустили под подписку. А 13-летняя девушка в силу возраста не попадает под уголовную ответственность.

Это дело получило широкий общественный резонанс. Жители города Березовского собрались 20 августа на стихийный народный сход возле здания городской администрации и потребовали объективного расследования и справедливого наказания для виновных.

В итоге 20 августа следственные органы задержали ещё троих фигурантов и ходатайствовали об их аресте. А в отношении 13-летней девушки, которая находилась в одной компании с подростками во время совершения преступления, следователи ходатайствовали об отправке её на три года в спецучреждение для несовершеннолетних, не достигших возраста уголовной ответственности.

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