Пассажиры загоревшегося в Уфе самолета благополучно доставлены в Сочи

Краснодар, , 14:27 — REGNUM Пассажиры самолета Уфа — Сочи, который совершил экстренную посадку из-за загоревшегося двигателя, благополучно приземлились в Сочи. По данным онлайн-табло сочинского аэропорта, резервный борт авиакомпании Red Wings, совершил посадку в 12:02 мск.

К настоящему времени все прибывшие пассажиры уже получили багаж. Около 50 пассажиров отказались воспользоваться резервным бортом, сообщает NTV. Задержка в пути для пассажиров, по сравнению с ранее запланированным временем прибытия, составила около 6 часов.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, рано утром 22 августа самолет Ту-204 рейса «Уфа — Сочи» авиакомпании Red Wings запросил экстренную посадку вскоре после взлета, так как в левом двигателе начался пожар.

На борту находились 202 пассажира, в том числе более 40 несовершеннолетних. Аварийную посадку с загоревшимся двигателем пассажиры сняли на видео: съемка демонстрирует полыхающий двигатель, после посадки его тушат спасатели в аэропорту. В результате происшествия никто не пострадал.

В авиакомпании исключили попадание инородного предмета в двигатель в качестве причины возгорания. По предварительным оценкам экспертов, возгорание произошло из-за неисправностей в топливной системе или самом двигателе.

По факту инцидента проверку проводит Уфимская транспортная прокуратура. Комиссия Росавиации выяснит причины возгорания двигателя.

На место аварийной посадки выезжала следственно-оперативная группа под руководством следователя Уфимского следственного отдела на транспорте, сообщили в Приволжском следственном управлении СКР на транспорте.

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