В Ингушетии полицейского наказали за оговор

Сунжа, Ингушетия, , 14:30 — REGNUM Сотрудник полиции выплатит штраф за попытку обвинить двоих жителей Сунженского района в вооруженном нападении. Об этом 22 августа сообщает пресс-служба прокуратуры Ингушетии.

Инцидент произошел 23 апреля. Полицейский попал в больницу с огнестрельным ранением и пояснил, что на дороге на него напали три человека, которые позже покинули место происшествия.

Проверка показала, что на самом деле у полицейского произошел конфликт с двумя жителями селения Нестеровское. При этом он ранил сам себя из травматического пистолета, переделанного под стрельбу боевыми патронами.

Свою вину полицейский признал и раскаялся в проступке. Суд признал его виновным в совершении заведомо ложного доноса о преступлении и обязал выплатить 25 тыс. рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце июля семеро сотрудников центра по противодействию экстремизму МВД Ингушетии (Центр «Э») были осуждены за применение насилия к подозреваемым. Начальник центра Тимур Хамхоев и несколько его коллег были задержаны 7 декабря 2016 года.

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