Главу одного из районов Дагестана подозревают в хищении 74 млн рублей

Махачкала, , 14:15 — REGNUM При расследовании уголовного дела, фигурантами которого являются глава Левашинского района Дагестана, а также главный бухгалтер, бухгалтер и кассир муниципалитета, вскрылись новые факты мошенничества. Следствие установило, что, предоставляя ложные сведения в Фонд социального страхования, ими мог быть нанесен ущерб в размере более 74 млн рублей, сообщили ИА REGNUM 22 августа в пресс-службе Следственного комитета по Дагестану.

В течение трех лет — с 2013 по 2016 годы — группа подозреваемых во главе с руководителем района по предварительному сговору неоднократно предоставляла фальшивые данные в ежеквартальных отчетах о том, что несуществующим лицам, которые якобы являлись сотрудниками муниципальных учреждений Левашинского района, выплачивались суммы страхового возмещения

На самом деле эти денежные средства похищались по поддельным платежным документам из кассы районной администрации.

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Напомним, глава Левашинского района Магомедгаджи Магомедов был арестован в апреле 2017 года. Его обвинили в мошенничестве, совершенном организованной группой в особо крупном размере с использованием служебного положения. Как сообщало ИА REGNUM, под стражу были помещены также главный бухгалтер, бухгалтер и кассир районной администрации.

Тогда им вменялось в вину хищение 89 млн рублей. В 2014 — 2015 годах обвиняемые якобы изготовили фиктивные отчеты о начислении и уплате взносов на социальное страхование и пособий по беременности, а сами похитили эти деньги.

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