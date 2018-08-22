Контрольный в голову: сточные воды уничтожили калужскую реку Слободище

Калуга, , 14:05 — REGNUM В Калужской области из-за вандального сброса неочищенных стоков уничтожена ещё одна река. На этот раз печальная участь постигла реку Слободище в Людиновском районе. Об этом 22 августа сообщил корреспонденту ИА REGNUM член регионального штаба Общероссийского народного фронта в Калужской области Владислав Васильев.

По его словам, о бедственном экологическом состоянии водоема общественники узнали из коллективного обращения жителей трёх деревень: Войлово, Мосеевка и Свиная. Они рассказали активистам, что почти год наблюдают за пугающими изменениями цвета воды в местной реке Слободище: от грязно-мутного до ржавого. Жители всерьез опасаются за здоровье своих детей, которые летом могут искупаться в зловонной жиже.

Активисты провели выездной рейд в Людиновском районе и зафиксировали точку сброса стоков алого цвета, которые через несколько сотен метров смешиваются с водами реки Слободище. Общественники обратили внимание, что место сброса расположено в непосредственной близости от теплиц крупного сельскохозяйственного предприятия. Селяне также высказали опасения, что грязная вода может проникнуть в водноносный слой, отравив местные колодцы.

«Жители нам сообщили, что еще недавно активно использовали воду из реки не только для технических нужд, но даже для приготовления пищи, когда в особенно засушливые сезоны не хватало воды из колодцев. В реке в изобилии водилась рыба, здесь часто можно было встретить выдру, бобра, норку, ондатру. Сейчас это гиблое место, ни рыбы, ни животные здесь больше, к сожалению, не встречается. Теперь люди опасаются даже подходить к берегу. С учетом того, что река Слободище впадает в реку Птичина, которая, в свою очередь, — в более крупную Болву, протекающую до Брянской области, и там впадает в Десну, масштабы этой «грязной» истории отнюдь не ограничиваются двумя-тремя прилегающими деревнями», — сказал Владислав Васильев.

По запросу ОНФ, специалисты калужского Росприроднадзора и Центра лабораторного анализа и технических измерений по Центральному федеральному округу взяли пробы воды в реке Слободище.

«Результаты химического анализа, как и следовало ожидать, оказались неутешительными. В отобранных пробах установлены превышения допустимых нормативных показателей в десятки раз. Например, концентрация нитритов — в 37 раз, аммония — в 79 раз, фосфатов — в пять раз. Биологическое потребление кислорода в районе ниже места впадения стоков реку превышено в 85,9 раза. В столь сверхагрессивных условиях ничто живое существовать просто не может. Поэтому неудивительно, что рыба и прочие организмы из реки исчезли бесследно», — подчеркнул Васильев.

Напомним, как ранее сообщало ИА REGNUM, калужским рекам Оке, Протве, Угодке, Страдаловке, Угре, Шане и Теперпцу грозит экологическая катастрофа из-за сброса неочищенных сточных вод. Качество сточных вод, а также воды в водных объектах региона не соответствует предъявляемым требованиям. Так, содержание загрязняющих веществ и микроорганизмов в сточных водах превышает допустимую концентрацию, что губит биологические ресурсы водоемов.

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