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В Саратове мотоциклист пострадал в ДТП с иномаркой

Происшествия

По предварительным данным, виновником аварии является водитель иномарки

В Саратове мотоциклист пострадал в ДТП с иномаркой
Мотоцикл

Саратов, 22 августа 2018, 13:55 — REGNUM  По факту ДТП с участием мотоциклиста в городе Саратов возбуждено уголовное дело. Об этом сообщает 22 августа пресс-служба Следственного управления СКР по Саратовской области.

Отмечается, что в результате столкновения иномарки с мотоциклом водитель двухколёсного транспортного средства получил серьёзные травмы. По предварительным данным, виновником аварии является водитель иномарки, нарушивший правила дорожного движения, отметили в ведомстве.

По сообщениям местных СМИ, автомобилем в момент столкновения могла управлять судья Арбитражного суда Саратовской области.

Как сообщало ИА REGNUM, 20 июля в районе села Колотов Буерак Саратовской области произошло ДТП с участием микроавтобуса и грузовика. В аварии пострадали восемь человек.

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Дорожно-транспортные происшествия
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