В Чечне арестованы 45 человек, подозреваемые в незаконном обороте оружия

Грозный, , 13:44 — REGNUM С начала 2018 года в Чечне было совершено 170 преступлений, связанных с незаконным оборотом оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств. По подозрению в совершении этих преступлений задержаны почти 100 человек.

Из них 45 — арестованы, еще 56 — отпущены под подписку о невыезде и надлежащем поведении. Об этом 22 августа сообщила ИА REGNUM пресс-служба прокуратуры региона.

Стоит отметить, что среди субъектов Северо-Кавказского федерального округа в антилидеры по числу лиц, совершивших преступления, связанные с незаконным оборотом оружия, выбился Дагестан. В этой республике за первое полугодие 2018 года было зарегистрировано 366 таких лиц. Об этом сообщает портал правовой статистики Генпрокуратуры РФ.

В Северной Осетии количество человек, совершивших преступления этой направленности, составило 140, в Ставропольском крае — 135, в Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкесии и Ингушетии — менее 74.

При этом Дагестан также оказался во главе списка по числу преступлений, связанных с незаконным оборотом оружия. Здесь с начала 2018 года было совершено 1135 таких преступлений, что является самым большим показателем в России.

В Ставропольском крае было выявлено 349 преступлений этой категории, в Северной Осетии — 229, в Кабардино-Балкарии — 155.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2017 году на территории Северо-Кавказского федерального округа было обнаружено и уничтожено 279 тайников с оружием и боеприпасами. Изъято и уничтожено более 700 единиц огнестрельного оружия, свыше 1200 кг взрывчатых веществ.

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