Власти опасаются обрушения еще одной опоры моста в Генуе

Генуя, Италия, , 13:41 — REGNUM Остатки восточной опоры генуэзского моста Моранди могут обрушиться, поэтому местные власти прервали все работы под мостом в этой его части, сообщает Il Messaggero в среду, 22 августа.

Работы по разбору завалов и спасению имущества жителей домов, расположенных под мостом, были прерваны утром в среду из-за треска, который издавала восточная опора.

В ближайшее время остатки этой опоры потребуется либо снести, либо укрепить, чтобы избежать ее обрушения — с таким заявлением выступили представители инспекционной комиссии.

Во вторник, 14 августа, в результате обрушения построенного в 1967 году моста Моранди погибли 43 человека, в том числе трое несовершеннолетних. В качестве основных причин трагедии рассматриваются конструктивные недостатки моста и некачественное техническое обслуживание.

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Итальянские власти считают ответственной за трагедию компанию Autostrade, «дочку» группы Benetton, оператора итальянских дорог по концессионному соглашению. Правительство Италии намерено разорвать концессионный контракт без выплаты компенсации и взыскать с группы Benetton крупный штраф в размере до 150 млн евро.

Также итальянские власти намерены вложить 150 млрд евро в модернизацию дорожной инфраструктуры и пересмотреть все остальные концессионные соглашения в этой сфере с частными компаниями. Обсуждается вопрос о ренационализации этой сферы.