В Свердловской области с начала года в ДТП пострадали 183 ребёнка

Екатеринбург, , 13:45 — REGNUM В Свердловской области с января по июль 2018 года зарегистрировано 162 дорожно-транспортных происшествия с участием детей, в которых восемь детей погибли и 175 несовершеннолетних получили травмы. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе регионального управления Госавтоинспекции.

В управлении ГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области уточнили, что чаще всего дети попадали в ДТП из-за переходов дорог в неустановленном месте, в том числе в ситуации закрытого обзора. Также дорожные инспекторы призвали водителей проявлять бдительность в связи со скорым началом учебного года.

Основными причинами ДТП с участием детей являются переход дороги в неустановленном месте и внезапный выход на проезжую часть в ситуации закрытого обзора: из-за дерева, кустарника, автомобиля, здания.

Также в ГИБДД призвали родителей, опекунов и законных представителей детей провести с ними профилактические беседы по правилам дорожного движения перед началом учебного года.