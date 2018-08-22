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Двое детей выжили после ДТП, проведя несколько дней в овраге с телом матери

Происшествия

Дети были госпитализированы в больницу с обезвоживанием

Вашингтон, 22 августа 2018, 13:39 — REGNUM  В Соединенных Штатах трехлетняя девочка и ее годовалый брат выжили, проведя несколько дней в овраге рядом с телом погибшей в ДТП матери, сообщает ABC News.

По данным издания, инцидент мог произойти еще 16 августа. Дети ехали вместе с мамой и попали в аварию — автомобиль врезался в ограждение и упал в овраг. В результате происшествия 25-летняя женщина погибла на месте.

Отмечается, что автомобиль не было видно с дороги, поэтому никто не мог заметить детей, которые находились все это время с телом погибшей матери. Однако старший ребенок смог выйти на дорогу, где ее заметили сотрудники полиции. Дети были госпитализированы в больницу с обезвоживанием.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее на трассе в США перевернулся школьный автобус, в результате ДТП в больницы были госпитализированы более 40 человек.

Читайте подробнее: В США в результате ДТП погибли три человека

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Дорожно-транспортные происшествия
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