В лесах Приангарья задержали бригаду «чёрных лесорубов»

Иркутск, , 13:42 — REGNUM Сотрудники Казачинско-Ленского лесничества (Иркутская область) во время патрулирования лесов наткнулись на бригаду так называемых «чёрных лесорубов». Как сообщает сегодня, 22 августа, региональное министерство лесного комплекса, нарушители (четверо мужчин) намеренно выбрали отдалённый от дорог участок леса, что осложняло их обнаружение.

«Работа» по выпиливанию реликтового леса велась при помощи шести бензопил и трелевочного трактора ТТ-4, а ущерб лесному фонду составил 14 миллионов рублей.

Как уже сообщало ИА REGNUM, ежегодно незаконные рубки леса наносят России ущерб в десятки миллиардов рублей. Основная их часть приходится на Иркутскую область, нелегальный лес оттуда отправляется преимущественно в Китай. За кубометр такого первосортного пиловочника лесорубы получают около 40 долларов, а в Поднебесной его продают уже по цене не ниже пятисот долларов за кубометр.

«В лесу беспредел, «чёрные лесорубы» рубят повсюду. Вынуждены были вызвать полицию, пока ждали правоохранителей, стали очевидцами преступления местных жителей, которые воровали у воров», — отмечала в июле 2018 года активист ОНФ Любовь Аликина.

По оценке общественников, только в 197-м квартале Эхирит-Булагатской дачи (район деревни Гаханы и Зурцагана) находятся сейчас несколько древесных штабелей высотой 15 метров (более 20 000 м3).

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