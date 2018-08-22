В Калужской области выросло число ДТП с детьми

Калуга, , 13:09 — REGNUM В Калужской области участились случаи ДТП с участием несовершеннолетних. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в отделение пропаганды безопасности дорожного движения регионального управления ГИБДД УМВД России, с начало августа 2018 года на дорогах области зарегистрировано 19 автомобильных аварий с участием детей. В дорожно-транспортных происшествиях 20 несовершеннолетних получили травмы различной степени тяжести, а три ребёнка погибли.

Так, одно из последних дорожных происшествий с участием ребёнка произошло 20 августа в 14 часов 00 минут в Тарусском районе. По предварительным данным, водитель, мужчина 1985 года рождения, управляя автомашиной КИА в городе Тарусе, допустил наезд на мальчика 8 лет, который внезапно выбежал на проезжую часть вне пешеходного перехода. В результате ДТП ребёнок получил травмы и госпитализирован в медицинское учреждение.

Как сообщало ИА REGNUM, 19 августа 2018 года в 20 часов 00 минут на 2 км автодороги «МБК-деревня Митяево» 14-летний мальчик выбежал на проезжую часть автодороги и погиб под колёсами легкового автомобиля. 15 августа 2018 года в Калуге 12-летнюю девочку насмерть сбил самосвал. Ребёнок переходил дорогу по пешеходному переходу на зеленый свет. В результате ученица 7 класса скончалась ещё до приезда медиков.

В связи с ростом числа ДТП с участием детей, в ГИБДД настоятельно рекомендует оборудовать детскую одежду световозврающими элементами, что особенно актуально при прогулках с детьми в темное время суток.

Напомним, в 2017 году на дорогах Калуги было зарегистрировано 575 ДТП, в которых 21 человек погиб и 694 человека получили ранения различной степени тяжести. 82 дорожных происшествия произошло с участием детей.

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