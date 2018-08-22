На Сахалине в больницу доставили младенца с ножевыми ранениями

Оха, Сахалинская область, , 13:04 — REGNUM Одиннадцатимесячная девочка с ножевыми ранениями госпитализирована в городе Охе. Об этом 22 августа сообщает пресс-служба управления СКР по Сахалинской области.

Ребенка доставили в реанимацию Охинской центральной районной больницы рано утром. По факту происшествия проводится доследственная проверка.

Девочку мог поранить пятилетний старший брат, сообщает со ссылкой на местного жителя «Сахалин.Инфо». Другие региональные издания отмечают, что семья девочки — благополучная.

Как сообщало ИА REGNUM, годовалый мальчик скончался в середине августа в Челябинске. В причинении ему смертельных травм подозревают отца, 22-летнего мужчину.

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