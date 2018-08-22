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Названы возможные причины пожара в двигателе Ту-204

Происшествия

Экипаж и эксперты осмотрели самолёт

Уфа, 22 августа 2018, 12:43 — REGNUM  Пожар в двигателе самолета Ту-204 авиакомпании Red Wings начался не из-за попадания инородного предмета. Такую версию специалисты исключили, сообщает 22 августа портал Ufa1.

Экипаж и эксперты осмотрели самолет. Предварительное заключение — возгорание произошло из-за неисправностей в топливной системе или самом двигателе. Известно, что самолет прибыл в Уфу из Сочи 22 августа в 2:45 по местному времени. Полет проходил нормально, к следующему рейсу борт подготовили в штатном порядке.

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Проверку по факту ЧП ведет Уфимская транспортная прокуратура. Причины возгорания двигателя установит и комиссия Росавиации.

Как сообщало ИА REGNUM, утром 22 августа самолет Ту-204 рейса Уфа — Сочи с 202 пассажирами на борту запросил экстренную посадку вскоре после взлета, так как в левом двигателе начался пожар. Самолет сел на запасном аэродроме, людей эвакуировали, пламя потушили.

Читайте ранее в этом сюжете: Выяснением причин возгорания двигателя Ту-204 займётся комиссия Росавиации

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Авиапроисшествия
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