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На Кубани лжезастройщики похитили у дольщиков более 260 млн рублей

Происшествия

Злоумышленники обманули 400 жителей Краснодара

На Кубани лжезастройщики похитили у дольщиков более 260 млн рублей
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Строительство

Краснодар, 22 августа 2018, 12:17 — REGNUM  В Краснодаре будут судить участников преступной группировки за хищение денег, вложенных потерпевшими в долевое строительство, сообщает 22 августа официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

По ее словам, полицейские закончили предварительное расследование уголовного дела в отношении восьми жителей Кубани и Волгоградской области, которые в течение нескольких лет, являясь представителями пяти строительных компаний города, предлагали жителям купить недвижимость по договорам долевого участия.

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Однако, получив деньги дольщиков, они не выполняли свои обязательства. Всего таким образом злоумышленники похитили более 260 млн рублей у 400 потерпевших. В настоящее время пятеро обвиняемых находятся под стражей, двое — под подпиской о невыезде, еще один объявлен в международный розыск.

Напомним, в апреле в Краснодарском крае прошла целая серия задержаний чиновников, имеющих отношение к строительной отрасли. В числе задержанных — два вице-мэра Сочи, директор департамента имущественных отношений, главный архитектор Краснодара. Всего Генпрокуратура сообщила о возбуждении более сотни уголовных дел, связанных с нарушениями прав дольщиков, с незаконным строительством жилья в регионе.

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Проблемы долевого строительства жилья
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