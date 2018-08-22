Военный вертолет забрал больного ученого с острова в Арктике

п.г.т. Тикси, Якутия, , 12:08 — REGNUM Участник исследовательской экспедиции эвакуирован с острова Котельный в Северном Ледовитом океане в связи с болезнью. Об этом 22 августа сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

По решению главы оборонного ведомства Сергея Шойгу ученого забрал военный вертолет. Просьба о помощи поступила в Минобороны 21 августа от Минздрава.

Сообщалось, что в срочной медицинской помощи нуждается сотрудник Сибирского отделения Российской академии наук. Ученый консультирует членов экспедиции, изучающей природу Новосибирских островов.

Вечером 21 августа вертолет Ми-8 отправился из Тикси к острову и взял больного на борт. Ученого доставили в больницу Тикси, его жизнь вне опасности.