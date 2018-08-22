В Нидерландах автомобиль с газовыми баллонами врезался в ратушу и сгорел

Лингевард, Нидерланды, , 12:00 — REGNUM Единственной жертвой инцидента в голландском городе Беммель, где автомобиль врезался в здание городского совета, стал водитель транспортного средства. Об этом сообщила пресс-служба полиции муниципалитета Лингеварда.

«Неизвестный въехал в ратушу на машине и скончался на месте. Это единственная жертва», — говорится в сообщении в Twitter.

https://twitter.com/POL_Lingewaard/status/1032084449226379264

Следует отметить, что, по данным газеты De Telegraaf, автомобиль сгорел в результате взрыва одного из двух баллонов с газом, размещённых в салоне. По сведениям правоохранителей, здание городского совета пострадало и в ближайшие дни функционировать не будет.

Как сообщало ИА REGNUM, 18 июня был задержан водитель, направивший автомобиль в толпу пешеходов на фестивале PinkPop в городе Ландграф (Нидерланды). В результате инцидента один человек погиб, трое получили тяжелые ранения.

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