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Петербурженка бросила малыша перед квартирой бывшего мужа

Происшествия

Женщина своим поступком пыталась повлиять на бывшего мужа

Петербурженка бросила малыша перед квартирой бывшего мужа
Цитата из х/ф «Броненосец Потёмкин». Реж. Сергей Эйзенштейн. 1925. СССР
Коляска с ребенком

Санкт-Петербург, 22 августа 2018, 11:58 — REGNUM  На севере Петербурга молодая женщина оставила коляску с маленьким ребенком перед квартирой своего бывшего мужа. Теперь матери грозит уголовная статья за оставление ребенка в опасности.

Вечером 20 августа в парадной дома 114 на Гражданском проспекте местные жители нашли бесхозную детскую коляску с малышом, на вид 1,5−2 лет. Прибывшими по вызову сотрудниками полиции ребёнок был доставлен в детское медучреждение. Полиция распространила изображение женщины, предположительно оставившей ребенка, и попросила у горожан помощи в ее поиске.

Оперативно-разыскные мероприятия дали результат. В ночь на 22 августа сотрудники полиции задержали женщину.

«По предварительной информации, 21-летняя петербурженка оставила коляску с малышом возле двери квартиры своего бывшего супруга из-за конфликта», — сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти.

По данным СМИ, женщина имеет претензии к экс-супругу, связанные с содержанием и воспитанием их общего ребенка.

В отношении женщины составлен протокол по части 1 статьи 20.1 КоАП РФ («Мелкое хулиганство»). Однако этим правоохранительные органы не ограничились: идет проверка, по результатам которой может быть возбуждено уголовное дело по статье 125 УК РФ («Оставление в опасности»). По ней виновным грозит до одного года лишения свободы.

Как сообщало ИА REGNUM, в марте 2017 года в Кировском районе Петербурга была оставлена в коляске маленькая девочка. Как выяснилось, ребенка сознательно бросила родная бабушка, узнавшая об отказе матери девочки содержать ребенка. Было возбуждено уголовное дело по статье 125 УК РФ.

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В январе того же года брошенная без присмотра коляска с мальчиком была найдена в Пулковском парке у площади Победы. Позже полицию пришла уроженка одного из среднеазиатских государств, которая оказалась матерью мальчика. В состоянии алкогольного опьянения женщина пошла с сыном на прогулку и забыла его в коляске в парке. В отношении женщины было возбуждено уголовное дело.

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