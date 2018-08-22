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Убивший женщину в Дюссельдорфе мигрант оказался психически больным

Происшествия

Преступник до сих пор остается на свободе

Дюссельдорф, Германия, 22 августа 2018, 11:49 — REGNUM  Убивший женщину в центре Дюссельдорфа мигрант психически болен. Об этом сообщил представитель полиции во время пресс-конференции, передает телеканал N-TV.

Полиция опубликовала фотографию предполагаемого преступника — 44-летнего Али Шахгелеха, прибывшего в Германию из Ирана в 2001 году. Беглец опасен и непредсказуем, при встрече с ним полиция призывает незамедлительно обратиться по телефону в службу спасения. Следователи выяснили, что убийца и его жертва были знакомы между собой и скорее всего дружески общались.

Как сообщало ИА REGNUM, утром 20 августа в центральном районе Дюссельдорфа Фридрихштадт мужчина нанес 36-летней женщине ранения, от которых она скончалась. Двое свидетелей попытались преследовать преступника, но не смогли задержать вооруженного человека.

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