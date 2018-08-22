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В Красноярском крае при падении легкомоторного самолета погиб пилот

Происшествия

Самолет упал в районе села Вознесенка

Красноярск, 22 августа 2018, 11:38 — REGNUM  Легкомоторный самолет А-22 потерпел крушение в Красноярском крае. Пилот погиб, сообщает пресс-служба Западно-Сибирского следственного управлении на транспорте СК России.

Самолет упал в районе села Вознесенка. На борту находился один человек. По предварительным данным, выжить пилоту не удалось.

По факту ЧП ведется проверка. На место отправилась следственно-оперативная группа.

Как сообщало ИА REGNUM, 11 августа в Красноярском крае жесткую посадку совершил самодельный самолет По-2. Он поднялся в воздух с площадки Нижняя Гутара, однако был вынужден вернуться из-за технической неисправности. Два человека, находившиеся на борту, получили травмы.

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Авиапроисшествия
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