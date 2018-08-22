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На Шри-Ланке слон пытался раздавить автомобиль с туристами

Происшествия

Лобовое стекло машины мгновенно потрескалось, люди в салоне закричали

На Шри-Ланке слон пытался раздавить автомобиль с туристами
Brian Snelson
Слон в зеркале автомобиля

Шри-Джаяварденепура-Котте, 22 августа 2018, 11:25 — REGNUM  Путешественники подверглись нападению слона на острове Шри-Ланка. Видеозапись происшествия опубликована изданием Daily Mail на канале в YouTube.

Видеорегистратор запечатлел взрослого слона, который приблизился к автомобилю и навалился на него. Лобовое стекло машины мгновенно потрескалось, люди в салоне закричали.

Туристы предпочли спастись бегством — водитель завел автомобиль и уехал, однако слон еще некоторое время преследовал машину. Инцидент произошел в Ситулпавве, где находится древний буддийский монастырь. Что могло так разозлить слона, не сообщается.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Кении фотограф из Китая попытался с близкого расстояния сфотографировать бегемота. Однако животное напало на мужчину, причинив ему смертельные травмы.

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