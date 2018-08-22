Прерванный взлёт: в Перми пассажиры более 3 часов ждали вылета в Москву

Пермь, , 11:21 — REGNUM В Перми утром 22 августа вовремя не вылетел в Москву самолёт крупнейшей российской авиакомпании. Командир судна проинформировал пассажиров о неисправности судна и применил технологию прерванного взлёта, сообщают СМИ.

В аэропорту Большое Савино отметили, что работают в штатном режиме, причин для задержки авиарейсов нет. Самолёт не вылетел своевременно по вине авиакомпании.

Планировалось, что самолёт покинет Пермь в 11:00 местного времени (09:00 мск). Однако по данным он-лайн табло воздушное судно начало полёт в 11:50. По расписанию же вылет должен был состояться в 07:55.

Стоит отметить, что 21 августа в Перми вынужденно приземлился самолёт, следовавший из Москвы в Сыктывкар. После нескольких кругов над пунктом назначения, было принято решение из-за тумана поменять площадку для посадки.

22 августа в Уфе экстренно приземлился самолёт, начавший взлёт и выполнявший рейс в Сочи. По данным информресурсов, загорелся левый двигатель, произведенный в Перми.