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Неизвестный живодер терроризирует Англию почти три года

Происшествия

Его жертвами стали более 500 животных, в основном домашние кошки

Лондон, 22 августа 2018, 11:20 — REGNUM  Полиция Великобритании и добровольцы разыскивают живодера, за три года убившего более 500 домашних животных, передает телеканал N-TV 22 августа.

За поимку преступника объявлена награда в 11 000 фунтов стерлингов (более 900 тыс. руб). Сообщения об изуродованных трупах кошек в лондонском боро Кройдон появились в местной прессе во второй половине 2015 года. Благодаря петиции с 50 тыс. подписей полиция организовала медицинскую экспертизу первых 23 тел и выяснила, что во всех случаях действовал один преступник по одной схеме: мучил кошек до смерти, после чего уродовал тело ножом. Вскоре искалеченных животных стали находить за пределами Кройдона по всей Англии.

Главный следователь по этому делу Энди Коллин неожиданно подал в отставку этим летом. Теперь основные заботы легли на плечи пары защитников животных из южного Лондона, которые ведут расследование за свой счет, в том числе хранят трупы обнаруженных ими животных в своем холодильнике. Пару морально поддерживают 26 тыс. подписчиков в социальной сети Facebook.

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Жестокое обращение с животными и борьба с ним
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