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Жителя Москвы арестовали на два месяца за дебош

Происшествия

«По ходатайству следствия в Якутии арестован на два месяца 32-летний москвич»

Якутск, 22 августа 2018, 10:59 — REGNUM  Устроивший дебош на борту самолета «Домодедово-Мирный» мужчина арестован на два месяца. Об этом 22 августа сообщает Следственный комитет России (СКР) на странице в соцсети Twitter.

«По ходатайству следствия в Якутии арестован на два месяца 32-летний москвич», — говорится в сообщении.

В СКР добавили, что жителя столицы обвиняют в «оскорблении и применении насилия в отношении полицейских», а также в «хулиганских действиях на воздушном транспорте».

Отметим, что инцидент произошел на прошлой неделе в аэропорту Якутии.

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