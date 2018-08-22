Жителя Москвы арестовали на два месяца за дебош

Якутск, , 10:59 — REGNUM Устроивший дебош на борту самолета «Домодедово-Мирный» мужчина арестован на два месяца. Об этом 22 августа сообщает Следственный комитет России (СКР) на странице в соцсети Twitter.

«По ходатайству следствия в Якутии арестован на два месяца 32-летний москвич», — говорится в сообщении.

В СКР добавили, что жителя столицы обвиняют в «оскорблении и применении насилия в отношении полицейских», а также в «хулиганских действиях на воздушном транспорте».

Отметим, что инцидент произошел на прошлой неделе в аэропорту Якутии.