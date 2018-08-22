В Екатеринбурге вынесли приговор родителям, чьи дети погибли в пожаре

Екатеринбург, , 11:02 — REGNUM Кировский районный суд Екатеринбурга вынес приговор в отношении родителей, чьи дети погибли во время пожара в доме по улице Сиреневый бульвар. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

Родители признаны виновными в причинении смерти по неосторожности трём лицам (ч. 3 ст. 109 УК РФ). Мать детей приговорили к двум годам и 10 месяцам, а отца к трём годам лишения свободы. Отбывать наказание осуждённые будут в колонии-поселении.

Напомним, что пожар в одной из квартир дома по улице Сиреневый бульвар произошёл 18 февраля 2018 года. В тот день находящиеся в гражданском браке мужчина и женщина распивали спиртное и затем уснули, после чего дети нашли зажигалку и подожгли игрушки.

«По версии следствия, один из малолетних детей использовал источник открытого огня, в результате воздействия которого на предметы (материалы), расположенные в юго-западном углу комнаты, произошло возгорание квартиры. В этом углу комнаты хранились детские игрушки», — сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

В результате возникшего пожара двое детей двух и трёх лет погибли на месте, а третий пятилетний ребёнок скончался по дороге в больницу.

«Осужденные, проявив преступную небрежность, достоверно зная, что в квартире в свободном доступе для детей находятся зажигалки, использование которых может привести к возникновению источника открытого огня, а один из детей ранее поджигал при помощи зажигалки находящиеся в квартире предметы, уснули. Тем самым они оставили своих малолетних детей без присмотра и надзора», — отметили в пресс-службе надзорного органа.