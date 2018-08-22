Шесть человек пострадали в крупной аварии в Ессентуках

Ессентуки, Ставропольский край, , 10:55 — REGNUM В результате столкновения легковых автомобилей Volkswagen и LADA Granta в Ессентуках пострадали шестеро человек, передаёт 22 августа «Ставропольское краевое телевидение».

Отмечается, что в аварии пострадали водители двух машин, двое пассажиров LADA Granta и пассажир Volkswagen.

«Предположительно, виновник аварии — водитель автомобиля LADA Granta. Он выехал на встречную полосу движения», — цитирует телеканал слова представителя ГИБДД.

Также сообщается, что все пострадавшие были доставлены в больницу. Обстоятельства происшествия на данный момент устанавливаются.

Как сообщало ИА REGNUM, 21 августа недалеко от села Геджух Дербентского района Дагестана произошло ДТП с участием трех автомобилей, в результате которого на сегодняшний день скончались семеро человек, еще четверо пострадавших остаются в больницах.

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