Наркосбытчик в Чувашии прятал товар в одежде ребёнка

Чебоксары, , 10:46 — REGNUM В Чувашии, где в прошлом году произошёл резкий рост наркопреступлений, завершилось судом очередное дело о сбыте зелья. В Чебоксарах осуждён 26-летний мужчина, который спрятал наркотики в одежде ребёнка. Свёртки с наркотическими средствами были изъяты в ходе досмотра после попытка сбыта товара, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе Чувашского ЛО МВД России на транспорте.

Гражданин одной из стран СНГ был задержан правоохранителями в марте 2018 года при попытке сбыта очередной партии наркотического вещества. В ходе личного досмотра у него изъяли сверток с наркотиками.

«При задержании мужчина находился в компании своей сожительницы и её несовершеннолетнего ребенка, 2012 года рождения, в связи с чем их также досмотрели. Так, при проведении личного досмотра в рукаве верхней одежды ребенка было обнаружено ещё десять свертков», — говорят в транспортной полиции.

В ходе следствия было установлено, что ранее мужчина уже успел оборудовать несколько «тайников-закладок». Из них было изъято более 11 граммов психотропных и наркотических веществ. Ленинский районный суд Чебоксар признал мужчину виновным в незаконном сбыте наркотиков и назначил восемь лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Приговор вступил в законную силу.

Напомним, ранее в Чувашии завершились судебные разбирательства в отношении преступной группы, обвиняемой в серии наркопреступлений. Перед судом предстали граждане России и Украины, которым инкриминировали незаконный сбыт наркотиков на территории Чебоксар, Новочебоксарска и Канаша. 16 августа Верховный суд Чувашии оставил в силе вынесенное ранее решение о назначении злоумышленника от 9 до 12 лет лишения свободы.

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Как сообщало ИА REGNUM, в 2017 году в Чувашии в сфере незаконного оборота наркотиков выявлено 1146 преступлений — это на 73,9% больше уровня 2016 года.

Отметим, что прокуратура Чувашии обнародовала итоги работы по надзору за исполнением законодательства о противодействии незаконному обороту наркотиков и профилактике наркомании. С начала года надзорным ведомством выявлено 239 нарушений закона, принесено 34 протеста на незаконные правовые акты, в суды ушло 60 исков, внесено 65 представлений об устранении нарушений, по результатам рассмотрения которых к дисциплинарной ответственности привлечено 56 лиц.

«Проведенными проверками в работе ряда городских и районных антинаркотических комиссий установлены факты неэффективной реализации мероприятий целевых программ, направленных на противодействие злоупотреблению наркотическими средствами и их незаконному обороту, формализма, отсутствия должного контроля за исполнением принятых решений», — говорят в прокуратуре Чувашии.