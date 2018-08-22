ДНР: ВСУ нарушили «режим тишины» семь раз

Донецк, , 10:41 — REGNUM Вооруженные силы Украины (ВСУ) семь раз нарушили «режим тишины» в Донбассе за минувшие сутки, 21 августа. Об этом, как передает «Донецкое агентство новостей», заявил руководитель представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня в Донбассе Руслан Якубов.

«Общее количество примененных ВСУ боеприпасов (за истекшие сутки) — 37 единиц», — отметил Якубов.

По его словам, под обстрел украинских силовиков попали населенные пункты Безыменное, Дзержинское, Коминтерново, Саханка, поселок шахты им. Гагарина и окраина Донецка.

Напомним, ВСУ ежедневно обстреливают республики Донбасса, игнорируя перемирие.

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