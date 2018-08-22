В Подмосковье мужчина напал на двух полицейских

Клин, Московская область, , 10:17 — REGNUM В подмосковном Клину злоумышленник ранил двоих прибывших на вызов полицейских, сообщает REN TV.

По данным телеканала, инцидент произошел в ночь на 22 августа. В результате один из стражей порядка получил ранения в спину, второй — в руку.

В настоящее время все обстоятельства произошедшего выясняются.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее сотрудник полиции был ранен при попытке задержания подозреваемых в краже из магазина на Волгоградском проспекте в Москве.

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