В калужском Балабаново задержали предполагаемого убийцу

Балабаново, Калужская область, , 10:16 — REGNUM В Калужской области по подозрению в убийстве полицейские задержали 38-летнего жителя города Балабаново. Об этом 22 августа сообщил корреспонденту ИА REGNUM заместитель руководителя следственного отдела по Боровскому району СУ СК России по Калужской области Алексей Веретенников.

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Труп мужчины с колото-резаными ранами был обнаружен неделей ранее в мусорном контейнере в Балабаново Боровского района. По данному факту следственными органами было возбуждено уголовное дело. По версии следствия, 16 августа подозреваемый пришёл в дом к потерпевшему, где в ходе возникшей ссоры ножом нанёс ему удары. От полученных ранений потерпевший скончался на месте. Пытаясь скрыть следы преступления, злоумышленник погрузил труп в строительную тележку и вывез в ближайший мусорный контейнер.

«Следствие ходатайствует перед судом об избрании подозреваемому в убийстве меры пресечения в виде заключения под стражу», — уточнил представитель следственного ведомства.

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Известно, что задержанный ранее уже имел проблемы с законом.

Напомним, в 2017 году в Калужской области количество зарегистрированных преступлений увеличилось на 8,9%, в том числе тяжких и особо тяжких — на 5,8%. Всего совместными усилиями следователей СКР и криминалистов с оперативными сотрудниками управления внутренних дел области удалось раскрыть 66 убийств, 31 факт умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть потерпевшего.

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