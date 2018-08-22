Гроза и град оставили без света жителей двух районов Рязанской области

Рязань, , 10:13 — REGNUM В Рязанской области в результате грозы и града, которые обрушились на регион 21 августа, без света остались жители сел в двух районах области — Клепиковском и Спасском. Как сообщила 22 августа пресс-служба компании «Рязаньэнерго», сейчас работы по восстановлению электроснабжения продолжаются.

«В настоящее время работники «Рязаньэнерго» продолжают восстановительные работы по заявкам потребителей в сети 0,4−10 кВ в Клепиковском и Спасском районах Рязанской области. В ликвидации последствий непогоды задействованы 10 бригад в составе 40 человек и 13 единиц спецтехники», — говорится в сообщении пресс-службы.

Кроме того, в компании отметили, что в случае необходимости будут применять резервные источники электроснабжения.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, гроза прошла также во Владимирской области, где без света 21 августа остались жители 99 поселков в восьми районах.

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