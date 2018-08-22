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Почти 100 поселков Владимирской области остались без света из-за непогоды

Происшествия

Пострадали населенные пункты в восьми районах области

Почти 100 поселков Владимирской области остались без света из-за непогоды
Mihail_hukuna
Свет

Владимир, 22 августа 2018, 10:05 — REGNUM  В восьми районах Владимирской области села остались без электричества из-за урагана. Об этом 22 августа сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Владимирской области. Электроснабжение было полностью восстановлено 21 августа в 23:00.

Нарушение электроснабжения произошло в Камешковском, Петушинском, Собинском, Судогодском, Вязниковском, Гусь-Хрустальном, Меленковском, Суздальском районах. Всего в зону отключения попали 99 населенных пункта. Сообщения об отсутствии света начали поступать примерно в 16:30.

«К ликвидации последствий отключения электроснабжения привлекается 95 человек, 37 ед. техники, в том числе от МЧС России 16 человек, 8 единиц техники», — говорится в сообщении пресс-службы.

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