Среда, 22 Августа 2018 года
11:39:45 МСК

В Бельгии обезвредили бомбу времен Второй мировой войны

Происшествия

Бомба была обнаружена на территории аэропорта в Брюсселе

Брюссель, 22 августа 2018, 10:05 — REGNUM  На территории международного аэропорта в бельгийской столице Брюсселе обезвредили бомбу времен Второй мировой войны, сообщает пресс-служба воздушной гавани.

Отмечается, что бомба была обнаружена 20 августа при проведении строительных работ в грузовой зоне аэропорта и обезврежена армейскими подразделениями в ночь на 22 августа. На время операции правоохранители оцепили территорию радиусом 100 метров.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее 230-килограммовая бомба времён Второй мировой войны была обезврежена группой сапёров во французском городе Руан. На время спецоперации были эвакуированы жители 620 близлежащих домов.

Читайте подробнее: Во Франции обезврежена бомба времён Второй мировой войны

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Обнаружение и разминирование снарядов и боеприпасов
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить