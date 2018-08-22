В Бельгии обезвредили бомбу времен Второй мировой войны

Брюссель, , 10:05 — REGNUM На территории международного аэропорта в бельгийской столице Брюсселе обезвредили бомбу времен Второй мировой войны, сообщает пресс-служба воздушной гавани.

Отмечается, что бомба была обнаружена 20 августа при проведении строительных работ в грузовой зоне аэропорта и обезврежена армейскими подразделениями в ночь на 22 августа. На время операции правоохранители оцепили территорию радиусом 100 метров.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее 230-килограммовая бомба времён Второй мировой войны была обезврежена группой сапёров во французском городе Руан. На время спецоперации были эвакуированы жители 620 близлежащих домов.

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